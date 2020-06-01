اليكم موعد صرف وإيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية لشهر شوال 1441

يبحث الكثير من السعوديين عن موعد صرف وإيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية لشهر شوال 1441 ، من قبل برنامج حافز، وذلك في أعقاب أنباء قوية تتعلق بإمكانية تقديم موعد صرفها، بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السعوديين على خلفية تدهور الاوضاع الاقتصادية.

وقطعت مؤسسة هدف والمسؤولين عن برنامج حافز شائعات موعد صرف وإيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية لشهر شوال 1441، وذلك من خلال بيانٍ رسمي نفت فيه امكانية الصرف في الوقت الحالي.

ونفت المؤسسة أن يكون هناك نية لصرف المبلغ قبل الموعد المحدد، مشيرة الي أنه سيتم صرف وإيداع المبالغ في الحسابات البنكية في الموعد المحدد بدون أي تعديل في الموعد، سواء تقديم أو تأخير موعد نزول حافز 1441.

وتستعد مؤسسة هدف للعمل على إيداع المبالغ الخاصة بالمستحقين برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل، وهو التابع لطاقات الموارد البشرية.

موعد نزول حافز الدفعة القادمة 1441

وفيما يخص موعد صرف الدفعة القادمة من حافز صعوبة الحصول على عمل، فقد أعلنت مؤسسة هدف أنه سيتم صرف الدفعة المقبلة من حافز لشهر شوال 1441 يوم الخميس الموافق 12 شوال 1441 هجرية وما يقابله بالتاريخ الميلادي يوم الرابع من شهر يونيو 2020.

شروط استحقاق حافز

أوضحت مؤسسة هدف مُسبقاً شروط استحقاق حافز، والتي يجب أن تتوافر في جميع من يرغب للانضمام إلى برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل في المملكة العربية السعودية، وكان من ضمنها:

يُشترط الجنسية السعودية