بعد 8 أيام من وفاته.. الكشف عن سبب وفاة والدة خلفان بن سنديه المنصوري

كشفت مصادر خاصة إماراتية النقاب عن السبب الحقيقي وراء وفاة والدة خلفان بن سندية المنصوري عضو لجنة تحكيم برنامج مسابقات الشارة التراثي، عقب رحيله بأيام قليلة.

وأوضح المصادر الخاصة لموقع فلسطين اليوم الإخبارية أن سبب وفاة والدة خلفان بن سندية المنصوري، هو ذات السبب الذي أدى إلى رحيله، موضحة أنه توفي نتيجة إصابته بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ونقل العدوى لمخالطين.

ونعى العشرات من الإعلاميين والنشطاء في منصات التواصل، مصيفة محمد راشد المنصوري، والدة الإعلامي خلفان بن سندية، داعين في الوقت ذاته، جميع من خالطهم للذهاب إلى الفحص.

ولم يمض سوى ثمانية أيام على رحيل خلفان بن سندية، حتى فُجعت عائلة المنصوري خاصة والإمارات عامة، بخبر رحيل والدته، وسط تخوفات من وجود مخالطين لهما في الأسرة.

وعمّ الحزن مواقع التواصل خلال الأيام الثمانية المنصرمة، جراء فقدان الإعلامي خلفان بن سندية ثم والدته، حيث لا تزال الفحوصات جارية مع جميع الأشخاص الذين خالطوهما.

وكان نجل الإعلامي خلفان المنصوري، قد ظهر في مقطع فيديو عبر تويتر نشرته وكال، تحدث فيه عن تفاصيل إصابة والده بمرض كورونا في العشر الأواخر من شهر رمضان، وحالته الصحية.