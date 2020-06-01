تفاصيل وفاة الفنانة هيام طعمة في سوريا

نشرت وسائل اعلام سورية تفاصيل وفاة الفنانة هيام طعمة اليوم الاثنين 1-6-2020 عن عمر ناهز الـ58 عامًا.

وأوضحت وسائل الاعلام السورية أن الفنانة هيام توفيت بعد صراع طويل مع مرض السرطان أثناء اقامتها في هولندا، وكانت تعالج من المرض قبل أن تنتقل إلى بارئها.



من هي هيام طعمة؟

* ولدت الفنانة هيام طعمة عام 1962 م في مدينة حلب السورية.

* حصلت على شهادة في التربية وعلم نفس الأطفال.

* التحقت للعمل بمجال التدريس.

* شاركت في العديد من الأعمال الفنية السورية مع الفنان القدير دريد لحام.

* شاركت في العديد من الأعمال المصرية مثل عائلة مشاغبة جدا وغريب في الميناء.

اعمالها الفنية: