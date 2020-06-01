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انتحار ممثل امريكي بعدما أخطأ في قتل زوجته المطلقة

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 15:44 - 01 يونيو 2020
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أقدم الممثل الأمريكي "هاجن ميلز" على الانتحار اليوم الاثنين بعدما أطلق النار على زوجته المنفصلة منه وأم ابنته الصغيرة.

ويبلغ الممثل الأمريكي هاجن ميلز 34 عامًا، وحاول قتل زوجته بعدما أطلق النار عليها قبل أن تتوجه الشرطة لمكان وقوع الجريمة.

وأوضح بيان مدير شرطة مايفيلد الرسمي أن ميلز قد لفظ أنفاسه الأخيرة، بمدينة مايفيلد في ولاية كنتاكي الأمريكية، بعدما أطلق عدة أعيرة نارية على أم ابنته (إيريكا برايس) تركزت في الذراع والصدر.

ورغم نيته قتلها إلا أنه أخطأ في تسديد إصاباته القاتلة.

ثم بعد ذلك قام بإطلاق النار على نفسه في مكان الحادث.

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