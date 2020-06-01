الإمارات تليس عباءة الحمل الوديع وترسل لإسرائيل رسالة استنكارية!

أرسل وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش رسالة إلى "إسرائيل" باللغة الإنجليزية طالبت خلالها بالكف عن التهديد بضم الضفّة الغربية.

وقال قرقاش إن أي تحرك أحادي لضم "إسرائيل" أجزاء من الضفّة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية التسوية في الشرق الأوسط.

​ولفت قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، كتبها باللغة الإنجليزية إلى أن "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف... أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفسلطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال: إن حكومته ستبدأ اعتبارا من أول يوليو/تموز، مناقشة خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على أراض يريدها الفلسطينيون دولة لهم.