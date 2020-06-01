من هو جورج فلويد George Floyd؟

تصدر الأمريكي جورج فلويد George Floyd منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في العالم أجمع بعدما أشعل مقتله مظاهرات هي الأخطر والأقوى منذ عقود في أمريكا.

وتحظى السيرة الذاتية للأمريكي جورج على متابعة عالية جدًا من قبل الملايين من العرب والأجانب في الفترة الحالية.

وأشعل مقتله مظاهرات واحتجاجات عنيفة جدًا في العديد من معظم الولايات الأمريكية احتجاجًا على عنصرية الشرطة الأمريكية في التعامل مع الأمريكيين (السود والبيض).

وكان شرطي أمريكي يُدعى ديريك شاوفين أقدم على قتل الأمريكي جورج بعدما وضع قدمه على رقبته في مشهد مؤلم جدًا حتى فارق الحياة.

وبدأت القصة يوم الاثنين الماضي 25-5-2020 بعدما قدم صاحب مطعم شكوى للشرطة الأمريكية حول اعتقاده بأن جورج يحاول تمرير عملة مزيفة بعدما تناول الطعام.

جورج فلويد George Floyd

وعلى الفور جاءت مركبة من الشرطة الأمريكية مكونة من 4 أشخاص بينهم الشرطي ديريك شاوفين الذي سيطر على جورج ووضع قدمه على رقبته حتى فارق جورج الحياة.

وكان جورج حينها يناشده بعدم قتله وأن أنفاسه بدأت تخرج إلا أن شاوفين كان يرفض الاستماع له حتى فارق جورج الحياة.

ومنذ تلك اللحظة اشتعلت المواجهات في أمريكا بين "السود والشرطة" حيث اشعلت الحرائق وتم تدمير بعض السيارات وانتشر الشغب في الطرقات.

وتوسعت دائرة المواجهات والمظاهرات في أغلب ولايات أمريكا حتى تضامنت بعض الدول الأوروبية مع الأمريكي جورج.

وبعد كل تلك الأحداث التي انطلقت عقب قتل جورج فلويد George Floyd وبدأ الملايين من الناس يبحثون عن سيرته الذاتية.

جورج فلويد

فلسطين اليوم رصدت بعض المعلومات الخاصة للأمريكي جورج وجاءت على النحو التالي:

- ولد جورج بتاريخ 1974 في ولاية ساوث كارولينا ويبلغ من العمر 46 عاما،

- قضى حياته في هيوستن بتكساس

- جورج من أصل أفريقي ومتزوج وله طفلين

- يتميز جورج بان جسده رياضي بارع في شبابه.

- برع في كرة القدم الأميركية وكرة السلة التي لعبها مع صديقه القديم، ونجم الدوري الأميركي للمحترفين ستيفن جاكسون.

- انتقل إلى مينيسوتا للعمل من أجل إعالة أطفاله

- زوجته روكسي واشنطن وفت زوجها جورج بأنه أب مخلص وأوضحت أن "من يراه يظن أنه عنيف لأنه كان طويلا جدا، لكنه كان شخصا محبوبا".

- يحب عالم الموسيقى وشارك ضمن مجموعة في أغنية الراب في مدينة هيوستن في التسعينيات.

- يبلغ طوله جورج حوالي مترين

- عمل في البداية سائق شاحنة ثم حارس أمن في مطعم، قبل الحجر الصحي الذي كلفه وظيفته.