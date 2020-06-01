وزيرة الصحة: 15% من مجمل الإصابات بكورونا لا تزال نشطة

أفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة الإصابات النشطة بفيروس كورونا تبلغ 15% من مجمل الإصابات التي تم تسجيلها في فلسطين.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الإصابات النشطة هي التي لا تزال مصابة بالفيروس وتشير نتائجها المخبرية إلى نتائج إيجابية حتى اليوم.

وتابعت أن مجمل الإصابات في فلسطين ارتفع إلى 628 إصابة، بعد تسجيل حالة جديدة في منطقة حجة بمحافظة قلقيلية.

وأوضحت د. الكيلة أن الإصابات النشطة تتوزع في 4 مناطق، وهي محافظة القدس 23 حالة، ومحافظة الخليل 17 حالة، ومحافظة قلقيلية 14 حالة، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 42 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 527 حالة، أي ما نسبته 84% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ويبلغ عدد المتواجدين في الحجر المنزلي 19721 مواطناً ومواطنة، فيما بلغ العدد الإجمالي للذين دخلوا الحجر المنزلي 94109 مواطناً ومواطنة.