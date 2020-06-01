التنمية بغزة تستأنف العمل في مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم أنه تم استئناف العمل في مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني التابعة للوزارة بعودة طواقم العمل للدوام وعودة الطلبة إلى المراكز مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية.

من جانبه أكد د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الاجتماعية أن عودة الطلبة ستبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 7-6-2020 , وسينتهي العام الدراسي بتاريخ 10-7-2020 , لافتا إلى أنه سيتم العمل في المراكز لاستكمال برنامج التدريب المهني فقط مع تقليص فترة التمارين بما لا يؤثر على حصول الطالب على التدريب اللازم في مجال تخصصه وفقا للخطط المعدة للتدريب بمشاركة المدربين .

وفي ذات السياق بين العرعير أنه سيتم إنهاء المواد النظرية المساعدة واختبار الطلبة وتقييمهم بعد إنهاء كافة التمارين , مطالبا المدربين والطلبة الإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم المكان واستخدام المعقمات.

هذا واوضح العرعير أنه ستتم عملية التدريب الميداني للطلبة بعد الانتهاء من التدريب في المراكز حال توفرت الفرص في سوق العمل وحسب الأوضاع الصحية العامة.