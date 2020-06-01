مشعل يطالب باستكمال أساطيل الحرية لكسر الحصار عن غزة والدفاع عن القدس

دعا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل إلى مواصلة إرسال الأساطيل لرفع الحصار عن غزة كونه لازال تحت الحصار ، مشدداً على ضرورة ان يكون شعارها كسر الحصار عن غزة، والدفاع عن القدس والأقصى، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وقال مشعل خلال لقاء نظمته هيئة الإغاثة الإنسانية في تركيا IHH في الذكرى السنوية العاشرة لأسطول الحرية وشهداء سفينة مرمرة، نستذكر بكل فخر واعتزاز ووفاء الشهداء الأعزاء العشرة الذين اتجهوا نحو فلسطين لكسر الحصار عن قطاع غزة، وضحوا بأرواحهم في سبيل القيم والإنسانية.

ودعا مشعل إلى مواصلة هذه المسيرة والأهداف التي انطلقت من أجلها، مشيرًا إلى أن غزة ما زالت تحت الحصار وشعبنا تحت الاحتلال.

أشار إلى ان صفقة القرن التي تستهدف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى وضم الضفة الغربية وغور الأردن والتآمر على حق عودة اللاجئين. المصدر / فلسطين أون لاين