اسعار الدجاج في غزة اليوم الاثنين 1/6/2020

تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة استقراراً، حيث جاءت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 1/6/2020
وبلغ سعر الدجاج وملحقاتها اليوم في اسواق قطاع غزة لتصل لـ10-11 شيقلاً فيما وصل كيلو الصدر إلى 25 شيكلا بينما كبدة الدجاج 20 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 9 شيكلا.
وجاءت أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الأثنين 1/6/2020 على النحو التالي :
1- كيلو الدجاج حي من 10-11 شيكل
2- كيلو استيكات 25 شيكل
3- دبوس الدجاج 14 شيكل
4-كيلو فخذ الدجاج 12 شيكل
5- كيلو صدر الدجاج 25 شيكل
6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكل
7-كيلو جناح الدجاج 9 شيكل
8-كيلو الشيش 25 شيكل
كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 1/6/2020 على النحو التالي:
الحبش: 12 شيكل
صدر: 18 شيكل
فخد: 14 شيكل
جناح: 8 شيكل