الاحتلال يستهدف رعاة الاغنام شرق خانيونس ويعتقل 10 مواطنين في الضفة

استهدفت قوات الاحتلال "الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين 1/6/2020" رعاة الأغنام شرق بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة ، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين في الضفة بعد مداهمة منازل المواطنين .

واطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب رعاة الاغنام ، دون التبليغ عن وقوع اصابات .

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، 10 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله مصطفى أبو شاش ومحمد سليم حنون من طولكرم.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 شبان قرب قرية سالم شرق نابلس ولم تعرف هوياتهم بعد، فيما اعتقلت الشاب عمرو أبو قرع من المزرعة الغربية شمال رام الله.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب بالثانوية العامة أمين عماد الصليبي والفتى خليل إياد زعاقيق وكلاهما من بيت أمر شمال الخليل، والأسير المحرر أحمد سلامة أبو راس وفاكر شريف أبو راس من بلدة دورا جنوبًا.