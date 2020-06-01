طبيب إيطالي : "كورونا" اصبح اقل فتكاً !

أكد الطبيب الإيطالي "ألبرتو زانغريلو" أمس الأحد 31/5/2020، أن فيروس كورونا المستجد بدأ يفقد قوته، وأصبح أقل فتكا، وان الفيروس لم يعد موجود إكلينيكيا في إيطاليا".

وقال زانغريلو "المسحات التي أخذت على مدى الأيام العشرة الماضية أظهرت حمولة فيروسية متناهية الصغر من حيث الكمية مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهر أو اثنين".

وسجلت إيطاليا ثالث أعلى حصيلة وفيات بمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، بلغت 33415 شخصا، منذ ظهور التفشي في 21 فبراير، وتأتي في المركز السادس عالميا من حيث الإصابات التي بلغت 233019.

وانخفضت الإصابات والوفيات بشكل مستمر في مايو، وتقوم البلاد بتخفيف بعض من قيود العزل التي تعد بين الأشد صرامة بأنحاء العالم.

وقال زانغريلو إن بعض الخبراء يبالغون في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية للعدوى، لذا يتعين على الساسة وضع الواقع الجديد في الحسبان.

وقالت ساندرا زامبا مساعدة وزير الصحة في بيان "بينما ننتظر الأدلة العلمية الداعمة لفرضية اختفاء الفيروس.. أدعو الذين يدعون تأكدهم من ذلك لعدم إرباك الإيطاليين"، وفق ما نقلت "رويترز".