كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز الـ6 مليون وأكثر من 373 ألف وفاة

كشفت إحصاءات عالمية حول جائحة كورونا المستجد- "كوفيد19"، أن الفيروس أودى بحياة 373,337 شخصا في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، ما يزيد عن 6 ملايين، و245 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليونين و782 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 19 دولة، الاحد، عن وفاة 141 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 9,101 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في زيادة ملحوظة عن حصيلة وفيات وإصابات السبت، التي كانت 105 وفيات، و8,950 إصابة جديدة في 17 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الأحد، نحو 95 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 2,831 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة الاميركية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الاحد، عن 575 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 106,132 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة اكثر من مليون و834 ألف شخص، منهم اكثر من 17 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، حتى الآن، والأرقام القادمة من اميركا من المتوقع انها مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

وتتمركز بريطانيا في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، وتبلغ حصيلة الوفيات لديها 38,489 شخصا، منهم 113 الأحد، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 274,762 إصابة، حتى الآن، منهم 1,936 إصابة آخر 24 ساعة.

وتستقر ايطاليا عند المركز الثالث، حيث سجلت الأحد، 75 حالة وفاة، من مجموع 33,415 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 333 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 232,997 حالة مؤكدة، تليها البرازيل التي صعدت الى المركز الرابع، بحصيلة وفيات تبلغ 29,101 شخصا، منهم 267 الأحد، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 506,708 حالات مؤكدة، منهم 8,268 في آخر 24 ساعة، أما فرنسا فتراجعت من المركز الرابع الى الخامس من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28,802 وفاة، منهم 31 الأحد، وحصيلة 188,882 إصابة، منهم 257 آخر 24 ساعة، تأتي بعدها اسبانيا التي تستقر منذ السبت عند المركز السادس، حيث سجلت حصيلة وفيات تبلغ 27,127 شخصا، منهم 2 الأحد، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 286,509 أشخاص، منهم 201 في آخر 24 ساعة.

من جانبها تقدمت المكسيك من المركز الثامن، الى السابع حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 9,779 شخصا، منهم 364 الأحد، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 87,512 شخصا، منهم 2,885 آخر 24 ساعة، تليها بلجيكا التي تراجعت من المركز السابع الى الثامن، بحصيلة وفيات تبلغ 9,467 حالة، منهم 14 الأحد، وحصيلة 58,381 إصابة، منهم 195 آخر 24 ساعة، لتأتي ألمانيا التي تستقر عند المركز التاسع عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,605 أشخاص، منهم 5 الأحد، وبحصيلة 183,494 إصابة، منهم 200 آخر 24 ساعة.

وتستقر إيران عند المركز العاشر بحصيلة وفيات تبلغ 7,797 شخصاً، منهم 63 الأحد، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 151,466 إصابة، منهم 2,516 آخر 24 ساعة.

واستقرت كندا عند المركز ال11، بحصيلة وفيات تبلغ 7,294 شخصا، منهم 221 الأحد، كما سجلت 738 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 90,928 حالة في البلاد، أما هولندا فاستقرت عند المركز ال12 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,956 شخصا، منهم 5 الأحد، وحصيلة اصابات تبلغ 46,442 إصابة، منهم 185 آخر 24 ساعة، فيما تستقر الهند التي صعدت مؤخرا عند المركز ال13 حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 5,408 أشخاص، منهم 223 الأحد، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 190,609 أشخاص، منهم 8,782 آخر 24 ساعة.

بدروها صعدت روسيا على حساب الصين الى المركز ال14 عالميا، لأول مرة، بحصيلة وفيات تبلغ 4,693 شخصاً، منهم 138 الأحد، وبحصيلة إصابات تبلغ 405,843 شخصاً، منهم 9,268 ?خر 24 ساعة، لتتراجع الصين بذلك الى المركز ال15، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634 ، دون أن تسجل الأحد، ومنذ أيام مضت، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 83,001 حالة، منهم إصابتين جديدتين لشخصين خلال 24 ساعة.

141 وفاة و9,101 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 16 دول عربية أعلنت الأحد، عن 141 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السودان، السعودية، العراق، الكويت، الجزائر، سلطنة عمان، الصومال، اليمن، قطر، الامارات، البحرين، جيبوتي، المغرب، لبنان، وسوريا، فيما سجلت 3 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

حيث سجلت مصر وفاة 46 شخصاً، من مجموع 959 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 1,536 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 24,985 حالة، وسجلت السودان وفاة 24 شخصا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 286 شخصا، كما سجلت 226 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,026 حالة حتى الآن، فيما سجلت السعودية 23 حالة وفاة، من مجموع 503 وفيات حتى الان، كما سجلت 1,877 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 85,261 شخصاً.

وسجلت العراق وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 205 أشخاص، كما سجلت 260 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 6,439، كما سجلت الكويت وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 212 شخصاً، كما سجلت 851 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 27,043 حالة حتى الآن، وسجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 653 شخصاً، كما سجلت 127 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9,394 حالة حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 47 شخصا، كما سجلت 1,014 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 11,437 حالة حتى الآن، كما سجلت الصومال وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 78 شخصا، كما سجلت 60 إصابة جديدة، من مجموع 1,976 إصابة حتى الآن، فيما سجلت اليمن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 80 شخصا، كما سجلت 13 إصابة جديدة، من مجموع 323، كما سجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 38 شخصا، كما سجلت 1,648 إصابة جديدة، من مجموع 56,910 إصابة حتى الآن.

وكذلك سجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 264 شخصاً، كما سجلت 661 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 34,557، فيما سجلت البحرين وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 19 شخصا، كما سجلت 605 إصابات جديدة، من مجموع 11,398 إصابة حتى الآن.

وسجلت جيبوتي وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 24 شخصا، كما سجلت 160 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 3,354، وتوفي شخص واحد في المغرب، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 205 أشخاص، كما سجلت 27 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,807، كما سجلت لبنان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 27 شخصاً، كما تم تسجيل 29 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,220، فيما سجلت سوريا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص، ويبلغ مجموع عدد الاصابات المسجلة في البلاد 122 حالة.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأحد، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت الأردن 5 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 739 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن، وكذلك سجلت تونس، اصابة جديدة واحدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,077 حالة، توفي منهم 48 شخصا حتى الآن.

وأعلن في فلسطين عن تسجيل إصابة جديدة واحدة لمواطن مخالط لمصاب في قلقيلية، ليرتفع بذلك مجموع الاصابات الى 627 حالة مسجلة حتى الآن، توفي منهم 5 مواطنين، كما أعلن عن تسجيل 4 حالات شفاء جديدة من الفيروس لمصابين من بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل.