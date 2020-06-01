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المنطقة الصناعية في القدس تحت تهديد الاحتلال..و إخطار200 منشأة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:37 - 01 يونيو 2020
هدم منزل هدم منزل
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أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الأحد 31/5/2020، بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، حتى نهاية العام الجاري.

وقال كمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس ، إن بلدية الاحتلال وبموافقة ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية"، أصدرت قرارا نهائيا بهدم وإخلاء نحو 200 منشأة خاصة لتصليح المركبات وتجارية ومطاعم، في منطقة من أكثر المناطق حيوية في القدس.

وبين عبيدات أن هذا القرار العنصري جاء للسيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس الخاصة بالفلسطينيين، وفي المقابل الإبقاء على مناطق صناعية إسرائيلية أخرى، بهدف تغيير ملامح وهوية المدينة المقدسة وتهويدها، مطالبا بالوقوف إلى جانب المقدسيين وتعزيز صمودهم في وجه الهجمة الشرسة للاحتلال.

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