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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:35 - 01 يونيو 2020
سجون الاحتلال- كورونا2 سجون الاحتلال- كورونا2
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دخل اليوم الأول من يونيو/حزيران، أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة  داخل سجون الاحتلال، اثنان منهم محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسرى هم:

◼️الأسير جعفر فوزي أبو حنانة من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى عشرة أعوام، ومعتقل منذ عام 2004، وقضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

◼️الأسير علي محمد علي عبيات (37 عامًا) من بيت لحم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

️الأسير عماد الدين محمد خميس صقر (35 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 17 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.

️والأسير تيسير عبد المجيد سالم بريعم من مدينة غزة المحكوم بالسجن 14 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2007، وقضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

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