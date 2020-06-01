أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

دخل اليوم الأول من يونيو/حزيران، أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، اثنان منهم محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسرى هم:

◼️الأسير جعفر فوزي أبو حنانة من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى عشرة أعوام، ومعتقل منذ عام 2004، وقضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

◼️الأسير علي محمد علي عبيات (37 عامًا) من بيت لحم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

◼️الأسير عماد الدين محمد خميس صقر (35 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 17 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.

◼️والأسير تيسير عبد المجيد سالم بريعم من مدينة غزة المحكوم بالسجن 14 عامًا ونصف ومعتقل منذ عام 2007، وقضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.