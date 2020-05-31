يحظى سعر الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الاثنين 1 -6 -2020 والعملات الاجنبية الاخرى متابعة عالية جدًا من قبل الملايين من السوريين.
ويعتبر سعر الليرة السورية من اهم العملات التي يبحث عنها السوريون خاصة امام الدولار الامريكي واليورو الاوروبي والليرة اللبنانية.
وشهدت الليرة السورية خلال الفترة الماضية تحسنًا واضحًا أمام الدولار الامريكي حيث وصل سعر الليرة أمام الدولار نحو 1800 ليرة.
ووفقًا لسعر الليرة السورية في اليومين السابقين فإن سعر الليرة مقابل الدولار وصل إلى 1970 ليرة للدولار الواحد وذلك في بعض المحافظات السورية.
وقبل عيد الفطر السعيد شهدت الليرة السورية انخفاضًا جديدًا مقابل الدولار لكنها عادت وتحسنت في أيام بعد عيد الفطر.
ووصل سعر الليرة لمستويات 1800 ليرة مقابل الدولار الامريكي في الفترة الماضية.
طالع سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين 1-6-2020
وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الاثنين 1-6-2020 انخفاضًا بسيطًا مقابل الدولار.
ووصل سعر الدولار الواحد إلى 1840 ليرة شراء مقابل 1860 بيع وذلك في العاصمة السورية دمشق.
ونود أن نشير لكم أن هناك سعرين للدولار في سوريا وهي سعر الدولار مقابل الليرة في المصرف المركزي، وسعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء (الصرافين) والتي نشأت بسبب شح الدولار في سورية.
وفي السطور التالية نرصد لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي السورية اليوم الاثنين 1 - 6 – 2020.
|
1-6-2020
|
شراء
|
مبيع
|
دولار امريكي
|
1840
|
1860
|
يورو أوروبي
|
2039
|
2066
|
ليرة تركية
|
269
|
273
|
جنيه مصري
|
115
|
118
|
ريال سعودي
|
486
|
496
|
دينار اردني
|
2596
|
2633
|
درهم اماراتي
|
498
|
506
|
ريال قطري
|
502
|
511
|
دينار بحريني
|
4883
|
4956
|
دينار ليبي
|
1319
|
1338
|
دينار كويتي
|
5900
|
5989
|
ريال عماني
|
4775
|
4848
|
جنيه استرليني
|
2263
|
2298
|
كرون سويدي
|
193
|
198
|
دولار كندي
|
1328
|
1351
|
كرون نرويجي
|
187
|
192
|
كرون دينماركي
|
271
|
277
سعر الليرة السورية في المصرف المركزي على النحو التالي: