ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

طالع سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين 1-6-2020

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 23:59 - 31 مايو 2020
الليرة السورية الليرة السورية
جوال
مشاركة

يحظى سعر الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الاثنين 1 -6 -2020 والعملات الاجنبية الاخرى متابعة عالية جدًا من قبل الملايين من السوريين.

ويعتبر سعر الليرة السورية من اهم العملات التي يبحث عنها السوريون خاصة امام الدولار الامريكي واليورو الاوروبي والليرة اللبنانية.

وشهدت الليرة السورية خلال الفترة الماضية تحسنًا واضحًا أمام الدولار الامريكي حيث وصل سعر الليرة أمام الدولار نحو 1800 ليرة.

ووفقًا لسعر الليرة السورية في اليومين السابقين فإن سعر الليرة مقابل الدولار وصل إلى 1970 ليرة للدولار الواحد وذلك في بعض المحافظات السورية.

وقبل عيد الفطر السعيد شهدت الليرة السورية انخفاضًا جديدًا مقابل الدولار لكنها عادت وتحسنت في أيام بعد عيد الفطر.

ووصل سعر الليرة لمستويات 1800 ليرة مقابل الدولار الامريكي في الفترة الماضية.

 

طالع سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين 1-6-2020

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الاثنين 1-6-2020 انخفاضًا بسيطًا مقابل الدولار.

ووصل سعر الدولار الواحد إلى 1840 ليرة شراء مقابل 1860 بيع وذلك في العاصمة السورية دمشق.

ونود أن نشير لكم أن هناك سعرين للدولار في سوريا وهي سعر الدولار مقابل الليرة في المصرف المركزي، وسعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء (الصرافين) والتي نشأت بسبب شح الدولار في سورية.

وفي السطور التالية نرصد لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي السورية اليوم الاثنين 1 - 6 – 2020.

 

 

1-6-2020

شراء

مبيع

دولار امريكي

1840

1860

يورو أوروبي

2039

2066

ليرة تركية

269

273

جنيه مصري

115

118

ريال سعودي

486

496

دينار اردني

2596

2633

درهم اماراتي

498

506

ريال قطري

502

511

دينار بحريني

4883

4956

دينار ليبي

1319

1338

دينار كويتي

5900

5989

ريال عماني

4775

4848

جنيه استرليني

2263

2298

كرون سويدي

193

198

دولار كندي

1328

1351

كرون نرويجي

187

192

كرون دينماركي

271

277

 

 

سعر الليرة السورية في المصرف المركزي على النحو التالي:

 

التقاط.JPG
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات