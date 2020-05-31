يحظى سعر الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الاثنين 1 -6 -2020 والعملات الاجنبية الاخرى متابعة عالية جدًا من قبل الملايين من السوريين.

ويعتبر سعر الليرة السورية من اهم العملات التي يبحث عنها السوريون خاصة امام الدولار الامريكي واليورو الاوروبي والليرة اللبنانية.

وشهدت الليرة السورية خلال الفترة الماضية تحسنًا واضحًا أمام الدولار الامريكي حيث وصل سعر الليرة أمام الدولار نحو 1800 ليرة.

ووفقًا لسعر الليرة السورية في اليومين السابقين فإن سعر الليرة مقابل الدولار وصل إلى 1970 ليرة للدولار الواحد وذلك في بعض المحافظات السورية.

وقبل عيد الفطر السعيد شهدت الليرة السورية انخفاضًا جديدًا مقابل الدولار لكنها عادت وتحسنت في أيام بعد عيد الفطر.

ووصل سعر الليرة لمستويات 1800 ليرة مقابل الدولار الامريكي في الفترة الماضية.

طالع سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين 1-6-2020

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الاثنين 1-6-2020 انخفاضًا بسيطًا مقابل الدولار.

ووصل سعر الدولار الواحد إلى 1840 ليرة شراء مقابل 1860 بيع وذلك في العاصمة السورية دمشق.

ونود أن نشير لكم أن هناك سعرين للدولار في سوريا وهي سعر الدولار مقابل الليرة في المصرف المركزي، وسعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء (الصرافين) والتي نشأت بسبب شح الدولار في سورية.

وفي السطور التالية نرصد لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي السورية اليوم الاثنين 1 - 6 – 2020.

1-6-2020 شراء مبيع دولار امريكي 1840 1860 يورو أوروبي 2039 2066 ليرة تركية 269 273 جنيه مصري 115 118 ريال سعودي 486 496 دينار اردني 2596 2633 درهم اماراتي 498 506 ريال قطري 502 511 دينار بحريني 4883 4956 دينار ليبي 1319 1338 دينار كويتي 5900 5989 ريال عماني 4775 4848 جنيه استرليني 2263 2298 كرون سويدي 193 198 دولار كندي 1328 1351 كرون نرويجي 187 192 كرون دينماركي 271 277

سعر الليرة السورية في المصرف المركزي على النحو التالي:



