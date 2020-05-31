طالع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في اليوم الأول من حزيران 2020

تراوح أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي مكانها بشكلٍ سلبي على الليرة اللبنانية التي تعاني من انهيارٍ كبير امام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى منذ سنوات عدة، على الرغم من محاولة السلطات اللبنانية المصرفية الدفع بها للأمام، لكن المؤشرات تشي إلى أن الخطط الحكومية لم يعد بمقدورها اصلاح الخلل المالي الكبير، إذ ان الامر لا يرتبط بالليرة وإنما يرتبط بمنظومة اقتصادية كبيرة تستدعي اصلاح اقتصادي، وسياسي، وامنية.

لاتزال أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اللبناني تعاني من تذبذب حادٍ في الأسعار بسبب تاثرها الليرة بالواقع الاقتصادي والسياسي والامني في لبنان، الذي يعاني من ظروف اقتصادية هي الأصعب خلال السنوات الماضية.

على الرغم من محاولة السلطات اللبنانية ضبط أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء (الصارفين)، إلا أن أسعار الليرة في السوق السوداء لازالت تشكل تحدياً كبيراً، وترتفع بشكل كبير من يومٍ لآخر، ونطالع في هذه المقالة أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الإثنين 1 حزيران

ونشير لكم أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار شهد اليوم الإثنين 1 حزيران، انخفاضاً كبيراً في الاسعار انخفاضاً كبيراً، إذ وصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار حوالي 4100 ليرة سورية.

وتحاول السلطات اللبنانية جاهدة ضبط الأسعار في السوق السوداء لدى الصرافين، لكنها تواجه أزمة كبيرة، وهي شح الدولار في المصرف المركزي، ما يعني انَّ ضبط السوق السوداء شيء صعب للغاية.

وعلى الرغم من محاولة السلطات اللبنانية وقف ارتفاع الأسعار في السوق السوداء (الصرافين)، وأن لا يتخطى سعر بيع الدولار الامريكي 3200 ليرة، إلا ان السلطات اللبنانية تسجل في كل لحظة مخالفات في سوق الصرافة، ليتخطى عند بعض الصرافين حاجز 4100 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء.

وعلى خلفية سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية نقيب الصرافين محمود مراد بعد أسبوعين على حملة ضد العاملين في السوق الموازية لأسعار الدولار في المصرف.

وأوقف السلطات الأمنية اللبنانية خلال الأسبوعين الماضيين نحو 50 صرافاً، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق".

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذين أغلقوا مكاتبهم، وبات كثر منهم يعملون بالخفاء، فيما واصلت الليرة انهيارها.

وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.

ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.

وفي أبريل، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية. وقد حددت المصارف سعر الصرف لديها بثلاثة آلاف ليرة.

وقال أحد الصرافين "نضطر لشراء الدولار في السوق السوداء لأننا بحاجة لتأمين الدولار يوميا للتجار وخصوصا تجار المواد الغذائية واللحوم كون مصرف لبنان والمصارف لا يؤمنون الدولار، وبالتالي لا يوجد دولار سوى في السوق السوداء".

وأقرّت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وتعتمد الخطة، وفق وزير المالية، "سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس".

قائمة أسعار لحظة بلحظة: سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 29 أيار – 2020.

الليرة اللبنانية الدولار الأمريكي 4100 1 دولار امريكي

سعر صرف الليرة اللبنانية في المصرف المركزي

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني اليوم الإثنين 1 حزيران – 2020.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

1 (USD) دولار امريكي = 1512.123194 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000661 (USD) دولار امريكي

ووصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند الصرافين اليوم الإثنين 1 حزيران – 2020:

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء = 2000 - 2130 ليرة لبنانية

وسجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي اليوم الإثنين 1 حزيران – 2020.

1 (EUR) يورو = 1666.995414 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.0006 (EUR) يورو

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الإثنين 1 حزيران – 2020 سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء عند الصرافين والبنك المركزي

الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء 1512.123194 ليرة لبنانية 2000 - 2130 ليرة لبنانية

ونود الاشارة إلى أننا في موقع فلسطين اليوم الاخباري سنتابع معكم اولاً باول سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء والمصرف المركزي.