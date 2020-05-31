موعد بدء حظر التنقل من وإلى إمارة أبو ظبي

حددت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي موعد بدء حظر التنقل من وإلى امارة أبو ظبي كإجراء وقائي واحترازي من فيروس كورونا القاتل.

ووفقًا لصحيفة الامارات اليوم فإن شرطة أبوظبي ودائرة الصحة في الامارة، فقد أعلنت عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع.

ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات.

كما يُستثنى أصحاب حركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطن

يأتي ذلك لتعزيز فعالية حملة المسح الوطني وللحد من انتشار فيروس كوفيد-19، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة.