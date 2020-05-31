ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

موعد بدء حظر التنقل من وإلى إمارة أبو ظبي

  • فلسطين اليوم - أبو ظبي
  • 23:38 - 31 مايو 2020
أبو ظبي أبو ظبي
جوال
مشاركة

حددت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي موعد بدء حظر التنقل من وإلى امارة أبو ظبي كإجراء وقائي واحترازي من فيروس كورونا القاتل.

ووفقًا لصحيفة الامارات اليوم فإن شرطة أبوظبي ودائرة الصحة في الامارة، فقد أعلنت عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع.

ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات.

كما يُستثنى أصحاب حركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطن

يأتي ذلك لتعزيز فعالية حملة المسح الوطني وللحد من انتشار فيروس كوفيد-19، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات