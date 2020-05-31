جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد إياد الحلاق

شيعت جماهير مقدسية غفيرة، مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد إياد الحلاق (32 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة المجاهدين قرب باب الساهرة.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، إلى ساحة الغزالي قرب باب الأسباط حيث استشهد، وتمت الصلاة عليه بعد تغسيله في مستشفى المقاصد وسط إجراءات احتلالية مشددة.

يُشار إلى ان الشهيد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة استشهد برصاص عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس السبت، قرب باب الأسباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.









