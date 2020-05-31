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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد إياد الحلاق

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:55 - 31 مايو 2020
تشيع جثمان الشهيد اياد الحلاق تشيع جثمان الشهيد اياد الحلاق
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شيعت جماهير مقدسية غفيرة، مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد إياد الحلاق (32 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة المجاهدين قرب باب الساهرة.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، إلى ساحة الغزالي قرب باب الأسباط حيث استشهد، وتمت الصلاة عليه بعد تغسيله في مستشفى المقاصد وسط إجراءات احتلالية مشددة.

يُشار إلى ان الشهيد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة استشهد برصاص عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس السبت، قرب باب الأسباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

الشهيد اياد الحلاق
تشيع جثمان الشهيد اياد الحلاق
الصلاة على الشهيد اياد الحلاق
وداع الشهيد اياد الحلاق
 

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