قرار بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين في مصر

أصدر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اليوم الأحد 31-5-2020، قرارًا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين في الجمهورية في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا القاتل.
نص البيان
- مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا.
- يسمح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمور الضبط القضائي.
كما نص القرار على:
- توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، درءا لأي تزاحم بين المواطنين.