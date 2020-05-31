صالح الجسمي يوضح حقيقة اعتقاله من الشرطة الاماراتية

أصر الاعلامي الاماراتي صالح الجسمي توضيح حقيقة اعتقاله من الشرطة الاماراتية بعدما انتشر خبر اعتقاله بشكل كبير جدًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان نشطاء التواصل الاجتماعي أكدوا اعتقال الجسمي من قبل الشرطة الاماراتية للتحقيق معه بشأن ملاحقته للفنانة المغربية مريم حسين.

وجاء رد صالح الجسمي على تلك الأخبار كالتالي:

أنا بصدد رفع دعوى قضائية ضد صحفيين اثنين، روجا لشائعة القبض عليَّ.

سأحرك دعوى قضائية أيضا ضد فنانة وصفها بـ"المغمورة والفاشلة"، ادعت القبض عليه كذلك.

أحدهم قام بحذف منشوراته في #تويتر و #انستغرام والآخر يفاوض على صلح، وكان قد فقد أكثر من مائتي ألف متابع مؤخراً بعد اكتشاف زيفه ووهمه للمتابعين.

لكني ماضٍ بإجراءاتي القانونية ضدهما فور الانتهاء من كورونا في بلدهم الحبيب الذي أعتبره بلدي أيضاً.

صالح الجسمي

وأكد صالح الجسمي أنه وثق جميع منشوراتهم وادعائهم بأنني محبوس ولوحظ قيام فنانة مغمورة فاشلة بنشر هذه الشائعات عني سواء بالاتصال هاتفياً لأصحاب بعض الحسابات أو التواصل بالرسائل الخاصة مع آخرين.

ويعكف مكتب التميز للمحاماة ومكتب على الخارجة للمحاماة بوضع اللمسات النهائية على البلاغات التي أنوي رفعها.

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن "صحفيين النواعم الذين يقومون بنشر الفبركات والأخبار الزائفة، ماذا سيكون مصيرهم؟ وهنا أتحدث عن مواقف شخصية لصحفيين اثنين من دولة خليجية شقيقة أعزها وأحترمها جدا قاما بفبركة أخبار وأكاذيب وتشهير لسمعتي دون مبرر، عدا وقوفهما إلى جانب الرخاص والمتدنيات".

وأردف الجسمي: "أحدهما قام بحذف منشوراته في تويتر وانستغرام، والآخر يفاوض على صلح، وكان قد فقد أكثر من مائتي ألف متابع مؤخرا بعد اكتشاف زيفه ووهمه للمتابعين، لكني ماضٍ بإجراءاتي القانونية ضدهما فور الانتهاء من كورونا في بلدهما الحبيب الذي أعتبره بلدي أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن الجسمي قد يكون يقصد بكلامه الفنانة المغربية المقيمة في الإمارات، مريم حسين، كونها من بادرت بتداول أنباء إلقاء القبض عليه، حيث علقت على حسابها في موقع "إنستغرام": "الحمد لله على نعمة القانون بالإمارات".