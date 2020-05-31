مسؤول إسرائيلي: الشارع الفلسطيني يغلي والانتفاضة الثالثة باتت على الأبواب

حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق "يعكوف عميدرور" من خطورة الوضع الحالي، المتمثل في نية حكومة الاحتلال ضم منطقة الأغوار والمستوطنات.

وأبدى عميدورر في تصريحات صحفي مخاوفه من اندلاع انتفاضة ثالثة، نتيجة عمليات الضم في الأراضي المحتلة عام 1967.

وقال إن على جيش الاحتلال أن يأخذ في الاعتبار إمكانية اندلاع انتفاضة ثالثة كنتيجة لعملية الضم، مشيرًا إلى أن الانتفاضة الثانية اندلعت دون مقدمات.

وذكر "عميدرور" أن "الشارع الفلسطيني يغلي وأنه وفي حال استمرار القطيعة الأمنية مع الأمن الفلسطيني؛ فعلى الجيش والشاباك القيام بمهامهم دون مساعدة فلسطينية".

وأشار إلى أن قرار الضم سياسي وليس عسكري، ويتوجب على الجيش الاستعداد لتنفيذ تلك المهمة وتداعياتها.

وفيما يتعلق بتداعيات الخطوة على العلاقات مع الأردن ومصر، قال "عميدرور" إن العلاقات مع الأردن بالذات ستتضرر ليس لأن النظام الأردني يريد ذلك؛ ولكن كنتيجة حتمية لحركة الشارع الأردني بهذا الخصوص.