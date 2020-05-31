ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يحدد موعد تسليم جثمان الشهيد إياد الحلاق لذويه

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:15 - 31 مايو 2020
الشهيد اياد الحلاقة الشهيد اياد الحلاقة
جوال
مشاركة

أبلغت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، المحاميان محمد محمود وجاد القضماني بأنها ستسلم جثمان الشهيد إياد الحلاق الليلة.

وذكر المحاميان: "المكلفان من العائلة بمتابعة تسليم جثمان نجلها الشهيد، أن المخابرات حددت مسار التسليم والجنازة دون تحديد أعداد المشاركين".

وأوضح المحاميان، أن التسليم سيكون عند مقر قيادة شرطة الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، ومن ثم سينقل الجثمان إلى مستشفى المقاصد ومنه إلى باب الاسباط للصلاة عليه، قبل مواراته الثرى بمقبرة المجاهدين في شارع صلاح الدين.

يُشار إلى ان الشهيد الحلاق استشهد برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس السبت، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات