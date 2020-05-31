الاحتلال يحدد موعد تسليم جثمان الشهيد إياد الحلاق لذويه

أبلغت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، المحاميان محمد محمود وجاد القضماني بأنها ستسلم جثمان الشهيد إياد الحلاق الليلة.

وذكر المحاميان: "المكلفان من العائلة بمتابعة تسليم جثمان نجلها الشهيد، أن المخابرات حددت مسار التسليم والجنازة دون تحديد أعداد المشاركين".

وأوضح المحاميان، أن التسليم سيكون عند مقر قيادة شرطة الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، ومن ثم سينقل الجثمان إلى مستشفى المقاصد ومنه إلى باب الاسباط للصلاة عليه، قبل مواراته الثرى بمقبرة المجاهدين في شارع صلاح الدين.

يُشار إلى ان الشهيد الحلاق استشهد برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس السبت، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.