الآن شاهد تردد قناة أم بي سي mbc الجديد 2020 على نايل سات

يعتبر تردد قناة أم بي سي mbc الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات، من أكثر الترددات بحثًا على محركات البحت في الانترنت منها "جوجل"، إذ تقدم قنوات ام بي سي المختلفة برامج ومسلسلات متنوعة هادفة.
وازدادت عمليات البحث عن تردد قناة ام بي سي 2020 في الآونة الأخيرة، فيما تُعد محتويات القناة رائعة ومميزة مقارنة بالقنوات الأخرى، حيث عملت قناة ام بي سي mbc على جذب مئات الآلاف من المواطنين في الدول العربية.
ونتيجة للبحث العالية على تردد قناة أم بي سي mbc السعودية، ارتفعت نسبة مشاهدات القناة في فترة وجيزة.
موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" لا يزال يقدم لحضراتكم ترددات القنوات المتنوعة والمختلفة التي تبث في منطقتنا العربية، وفي أسفل المقال سنضع لكم تردد قناة ام بي سي mbc، لكي يتمكن المتابعين من مشاهدة منتوجات القناة.
وتعرض قناة ام بي سي mbc العديد من المسلسلات والبرامج المتميزة، ومن ابرز تلك المسلسلات الاختيار ومسلسل أم هارون، خلال شهر رمضان المبارك.
أبرز ترددات قنوات ام بي سي mbc:
تردد قناة ام بي سي 4 mbc
تردد قناة ام بي سي Mbc مصر
تردد قناة ام بي سي MBC 2
تردد قناة ام بي سي برو سبورت
تردد قناة ام بي سي 1mbc
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc
تردد قناة ام بي سي 5 mbc
تردد قناة ام بي سي mbc 3
تردد قناة ام بي سي اكشن
تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq
تردد قناة ام بي سي mbc دراما
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc
-
تردد قناة ام بي سي 1 mbc
|
تردد قناة ام بي سي 1 mbc
|
النايل سات
|
التردد
|
11470
|
معدل الترميز
|
27500
|
الاستقطاب
|
عمودي
|
تردد قناة ام بي سي 1 mbc
|
العرب سات
|
التردد
|
11270
|
معدل الترميز
|
27500
|
الاستقطاب
|
عمودي
-
تردد قناة ام بي سي mbc2
|
تردد قناة ام بي سي 2 mbc
|
النايل سات
|
التردد
|
12015
|
معدل الترميز
|
27500
|
الاستقطاب
|
عمودي
-
تردد قناة ام بي سي mbc3
|
تردد قناة ام بي سي 3 mbc
|
النايل سات
|
التردد
|
11470
|
معدل الترميز
|
27500
|
الاستقطاب
|
رأسي
- تردد قناة ام بي سي mbc3 على عرب سات:
|
تردد قناة ام بي سي 3 mbc
|
عرب سات
|
التردد
|
11270
|
معدل الترميز
|
27500
|
الاستقطاب
|
رأسي
- تردد قناة ام بي سي mbc4 :
|
تردد قناة ام بي سي 4mbc
|
النايل سات
|
التردد
|
11938
11470
|
معدل الترميز
|
27500
|
الاستقطاب
|
عمودي
-
تردد قناة ام بي سي mbc max:
|
تردد قناة ام بي سي mbc max
|
النايل سات
|
التردد
|
11560
|
معدل الترميز
|
27500
|
الاستقطاب
|
عمودي
- قناة ام بي سي اكشن MBC :
|
تردد قناة ام بي سي أكشن
|
عرب سات
|
التردد
|
12284
11270
|
معدل الترميز
|
27500
|
الاستقطاب
|
عمودي
-
تردد قناة ام بي سي على نايل سات:
11476(v)
- تردد قناة ام بي سي دراما
|
تردد قناة ام بي سي دراما
|
النايل سات
|
التردد
|
11938
11470
|
الاستقطاب
|
v
|
معدل الترميز
|
27500
- تردد قناة ام بي سي mbc5 :
|
تردد قناة ام بي سي mbc5
|
النايل سات
|
التردد
|
11559
|
الاستقطاب
|
v
|
معدل الترميز
|
27500
- تردد قناة ام بي سي بوليود mbc:
|
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc
|
النايل سات
|
التردد
|
11559
|
الاستقطاب
|
v
|
معدل الترميز
|
27500
- تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports :
|
الاقمار
|
التردد
|
معدل الترميز
|
FEC
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
11470
|
27500
|
(v 5/6)
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
11559
|
27500
|
(v 5/6)
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات
|
12341
|
27500
|
(h 3/4)
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6
|
12341
|
27500
|
(h 3/4)
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :
|
الاقمار
|
التردد
|
معدل الترميز
|
FEC/SR الجودة
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341
|
27500
|
(H) – 3/4 SD
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341
|
27500
|
(H-3/4 HD)
- تردد قناة ام بي سي العراق MBC
|
تردد قناة ام بي سي العراق MBC
|
النايل سات 201
|
التردد
|
12226 MHz
|
القطبية
|
أفقي عمودي
|
معدل الترميز
|
27500
|
معامل تصحيح الخطأ
|
5/6
|
التعديل
|
QPSK/DVB-S