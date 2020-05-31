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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الآن شاهد تردد قناة أم بي سي mbc الجديد 2020 على نايل سات

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 20:57 - 31 مايو 2020
تردد قنوات ام بي سي - تردد قنوات MBC تردد قنوات ام بي سي - تردد قنوات MBC
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يعتبر تردد قناة أم بي سي mbc الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات، من أكثر الترددات بحثًا على محركات البحت في الانترنت منها "جوجل"، إذ تقدم قنوات ام بي سي المختلفة برامج ومسلسلات متنوعة هادفة.

وازدادت عمليات البحث عن تردد قناة ام بي سي 2020 في الآونة الأخيرة، فيما تُعد محتويات القناة رائعة ومميزة مقارنة بالقنوات الأخرى، حيث عملت قناة ام بي سي mbc على جذب مئات الآلاف من المواطنين في الدول العربية.

ونتيجة للبحث العالية على تردد قناة أم بي سي mbc السعودية، ارتفعت نسبة مشاهدات القناة في فترة وجيزة.

موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" لا يزال يقدم لحضراتكم ترددات القنوات المتنوعة والمختلفة التي تبث في منطقتنا العربية، وفي أسفل المقال سنضع لكم تردد قناة ام بي سي mbc، لكي يتمكن المتابعين من مشاهدة منتوجات القناة.

وتعرض قناة ام بي سي mbc العديد من المسلسلات والبرامج المتميزة، ومن ابرز تلك المسلسلات الاختيار ومسلسل أم هارون، خلال شهر رمضان المبارك.

أبرز ترددات قنوات ام بي سي mbc:

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

تردد قناة ام بي سي Mbc مصر

تردد قناة ام بي سي MBC 2

تردد قناة ام بي سي برو سبورت

تردد قناة ام بي سي  1mbc

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

تردد قناة ام بي سي 5 mbc

تردد قناة ام بي سي mbc 3

تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq

تردد قناة ام بي سي mbc دراما

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc

 

  • تردد قناة ام بي سي 1 mbc

تردد قناة ام بي سي 1 mbc

النايل سات

التردد

11470

معدل الترميز

27500

الاستقطاب

عمودي

 

تردد قناة ام بي سي 1 mbc

العرب سات

التردد

11270

معدل الترميز

27500

الاستقطاب

عمودي

 

  • تردد قناة ام بي سي mbc2

تردد قناة ام بي سي 2 mbc

النايل سات

التردد

12015

معدل الترميز

27500

الاستقطاب

عمودي

 

  • تردد قناة ام بي سي mbc3

تردد قناة ام بي سي 3 mbc

النايل سات

التردد

11470

معدل الترميز

27500

الاستقطاب

رأسي

 

 

  • تردد قناة ام بي سي mbc3 على عرب سات:

تردد قناة ام بي سي 3 mbc

عرب سات

التردد

11270

معدل الترميز

27500

الاستقطاب

رأسي

 

 

  • تردد قناة ام بي سي mbc4 :

تردد قناة ام بي سي 4mbc

النايل سات

التردد

11938

11470

معدل الترميز

27500

الاستقطاب

عمودي

 

 

  • تردد قناة ام بي سي mbc max:

تردد قناة ام بي سي mbc max

النايل سات

التردد

11560

معدل الترميز

27500

الاستقطاب

عمودي

 

 

  • قناة ام بي سي اكشن MBC :

تردد قناة ام بي سي أكشن

عرب سات

التردد

12284

11270

معدل الترميز

27500

الاستقطاب

عمودي

 

  • تردد قناة ام بي سي على نايل سات:

11476(v)

  • تردد قناة ام بي سي دراما

تردد قناة ام بي سي دراما

النايل سات

التردد

11938

11470

الاستقطاب

v

معدل الترميز

27500

 

 

  • تردد قناة ام بي سي mbc5 :

تردد قناة ام بي سي mbc5

النايل سات

التردد

11559

الاستقطاب

v

معدل الترميز

27500

 

 

  • تردد قناة ام بي سي بوليود mbc:

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

النايل سات

التردد

11559

الاستقطاب

v

معدل الترميز

27500

 

  • تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports :

الاقمار   

التردد    

معدل الترميز       

FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات   

11470

27500 

(v  5/6)

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات  

11559

27500 

(v 5/6)

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 

12341

27500 

(h 3/4)

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6

12341

27500 

(h 3/4)

 

 

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :

الاقمار   

التردد    

معدل الترميز       

FEC/SR الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341

27500

       (H)        – 3/4     SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341

27500 

(H-3/4  HD)

 

                             

  • تردد قناة ام بي سي العراق MBC

تردد قناة ام بي سي العراق MBC

النايل سات 201

التردد

12226 MHz

القطبية

أفقي عمودي

معدل الترميز

27500

معامل تصحيح الخطأ

5/6

التعديل

QPSK/DVB-S

 

 

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