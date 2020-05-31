محمد صلاح يُشارك متابعيه بـ سيلفي المتابعة

شارك النجم المصري محمد صلاح متابعيه على منصة انستغرام صوره له أثناء تدريبات الفريق استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ونشر الفرعون المصري صورة له من التدريبات عبر الاستوري الشخصي له بموقع الصور انستغرام منذ قليل ليظهر فيها وهو يرتدي قميص التدريبات.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز استئناف الموسم بشكل رسمي بدءا من الأربعاء 17 يونيو المقبل، وذلك بعد موافقة جميع الأندية على هذا الموعد

ستكون أولى المباريات أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد، وموقعة مانشستر سيتى وأرسنال فى قمة نارية بملعب الاتحاد.

عودة الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة لليفربول لن تقتصر على رغبتهم فقط في إنهاء الموسم بالفوز باللقب الغائب منذ 30 عامًا، بل هناك عدة أمور رئيسية سيسعى الريدز ونجومه إلى تحقيقها أيضا.

يُشار إلى ان نادي ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري حاليًا برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، الأمر الذى يجعل تحقيق حلمه بالفوز باللقب شبه مؤكد.