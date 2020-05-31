روحاني: إيران تعيش ظروفاً جيدة بعد 100 يوم من تفشي فيروس كورونا

أَكَد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تعيش حالياً ظروفاً جيدة بعد 100 يوم من تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إيران تجاوز الظروف الحالية بمساعدة الشعب، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها بعض الأقاليم بالنسبة إلى تفشي العدوى.

وأوضح روحاني "أنَّ الظروف في إيران ليست هشة بل مقبولة، وذلك بفضل تعاون الشعب والكوادر الطبية".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن معدل انتقال فيروس كورونا (R value) في إيران أقل من واحد، معتبرا أن هذ المعدل مطمئن، آملا في "أن يستمر على هذا النحو".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 60 وفاة و2.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع أرقام اليوم السابق.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس رصد 63 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 57 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 7797 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة 2516 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 2282 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 151466.

وذكرت الوزارة أن 2527 مصابا بالعدوى لا يزالون في حالة صحية حرجة.