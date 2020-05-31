أعلنت وسائل الاعلام المصرية مساء اليوم الأحد، تفاصيل وفاة عفاف شاكر شقيقة الفنانة شادية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية.

وتوفيت عفاف شاكر عن عمر ناهز الـ 90 عامًا وهي الأخت الكبرى للفنانة المصرية الشهيرة شادية (غير الشقيقة من الأم).

وذكرت وسائل اعلام مصرية، بأن عفاف سيتم دفنها في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.

من هي عفاف شاكر؟

هي الأخت الكبرى للفنانة شادية. اسمها الحقيقي نور الحياة. ولدت في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي آغا، وهو من عائلة تركية ثرية، وكان برتبة أدميرال في الأسطول البحري التركي. بدأت عفاف شاكر العمل في الفن قبل شادية. أول ظهور لها كان في عام 1946 في فيلم "ملاك الرحمة"، بطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة، ثم ظهرت في فيلم "أحمر شفايف" مع نجيب الريحاني، وهو يعتبر أشهر أدوارها في السينما. برزت بعد ذلك أختها شادية وطغت على الساحة الفنية، لتظهر عفاف شاكر مع أختها في أدوار ثانوية في بعض أفلامها، هي:

أعمال فنية السنة الدنيا حلوة 1951 آمال 1952 الحقوني بالمأذون 1954 عيون سهرانة 1956