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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تفاصيل وفاة عفاف شاكر شقيقة الفنانة شادية

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 19:10 - 31 مايو 2020
عفاف شاكر شقيقة الفنانة شادية عفاف شاكر شقيقة الفنانة شادية
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أعلنت وسائل الاعلام المصرية مساء اليوم الأحد، تفاصيل وفاة عفاف شاكر شقيقة الفنانة شادية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية.

وتوفيت عفاف شاكر عن عمر ناهز الـ 90 عامًا وهي الأخت الكبرى للفنانة المصرية الشهيرة شادية (غير الشقيقة من الأم).

وذكرت وسائل اعلام مصرية، بأن عفاف سيتم دفنها في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.

 

من هي عفاف شاكر؟

  1. هي الأخت الكبرى للفنانة شادية.
  2. اسمها الحقيقي نور الحياة.
  3. ولدت في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي آغا، وهو من عائلة تركية ثرية، وكان برتبة أدميرال في الأسطول البحري التركي.
  4. بدأت عفاف شاكر العمل في الفن قبل شادية.
  5. أول ظهور لها كان في عام 1946 في فيلم "ملاك الرحمة"، بطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة، ثم ظهرت في فيلم "أحمر شفايف" مع نجيب الريحاني، وهو يعتبر أشهر أدوارها في السينما.
  6. برزت بعد ذلك أختها شادية وطغت على الساحة الفنية، لتظهر عفاف شاكر مع أختها في أدوار ثانوية في بعض أفلامها، هي:

 

أعمال فنية

السنة

الدنيا حلوة

1951

آمال

1952

الحقوني بالمأذون

1954

عيون سهرانة

1956

 

  • عملت مع فرقة أضواء المسرح في الستينيات وكان آخر أعمالها مسرحية "كل الرجالة كده" في العام 1964 مع إسماعيل ياسين.
  • تزوجت عفاف شاكر ثلاث مرات، الأولى من أحمد عزام وأنجبت منه ولدين، عاطف وعادل.
  • زوجها الثاني كان الفنان كمال الشناوي واستمر زواجهما ثلاث سنوات فقط، ثم انفصلا، وتزوجت بعد ذلك من طبيب سوداني يدعى رؤوف إبراهيم، وهاجرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث توفت.

 

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