سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 31/5/2020

سجلت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، استقراراً في البنوك المصرية، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الأجنبية، في كل من بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك HSBC وبنك عوده وبنك الإسكان والتعمير والبنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس وكريديا أجريكول 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.77جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.