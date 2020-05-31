تصاعد الاحتجاجات في 30 ولاية أمريكية

تصاعدت الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم لأحد، لتصل إلى 30 ولاية، اعتراضا على مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد شهدت مدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا مقتل أحد المحتجين وإصابة اثنين آخرين.

ولم توضح الشرطة ملابسات إطلاق النار والجهة المسؤولة عنه.

وأكدت الشرطة في الولاية إطلاق قنابل مسيلة للدموع بعد تواصل أعمال الشغب والنهب أثناء الليل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أفاد بأنه لن يسمح لمن اعتبرهم بالـ"غوغاء الغاضبين" بتدمير الديمقراطية.

وأشار ترمب إلى أن الفوضويين واليساريين المتطرفين يعملون على ترهيب الأبرياء، واعدا بوقف العنف الجماعي بعد ليلة من أعمال العنف في مدينة مينيابوليس.