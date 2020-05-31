ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

تصاعد الاحتجاجات في 30 ولاية أمريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:27 - 31 مايو 2020
شرطة امريكية شرطة امريكية
جوال
مشاركة

تصاعدت الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم لأحد، لتصل إلى 30 ولاية، اعتراضا على مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد شهدت مدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا مقتل أحد المحتجين وإصابة اثنين آخرين.

ولم توضح الشرطة ملابسات إطلاق النار والجهة المسؤولة عنه.

وأكدت الشرطة في الولاية إطلاق قنابل مسيلة للدموع بعد تواصل أعمال الشغب والنهب أثناء الليل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أفاد بأنه لن يسمح لمن اعتبرهم بالـ"غوغاء الغاضبين" بتدمير الديمقراطية.

وأشار ترمب إلى أن الفوضويين واليساريين المتطرفين يعملون على ترهيب الأبرياء، واعدا بوقف العنف الجماعي بعد ليلة من أعمال العنف في مدينة مينيابوليس.

الأكثر مشاهدة

متعلقات