تنويه من السفارة الفلسطينية بالقاهرة للعالقين الراغبين بالعودة الى الوطن

أعلنت سفارة فلسطين في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد، 31/5/2020 أنه و بعد التشاور والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة، فقد تم التوصل إلى اتفاق بتسيير رحلات جوية عبر خطوط طيران "إير كايرو" من القاهرة إلى عمّان وتم تحديد سعر مقعد المسافر - كبيراً أو صغيراً- ب400 دولاراً أمريكياً .

و أوضحت السفارة بأنه يتحتم على المتقدمين للتسجيل والسفر امتلاك جواز سفر ساري المفعول وهوية الضفة الغربية وبطاقة الجسور الخضراء.

و بينت بأنه يجب أن يلتزم المسافر ببرتوكول وزارة الصحة الفلسطينية الذي سيحدد في حينه سواء في الحجر المنزلي أو الصحي.

كما أشارت السفارة الى أن المسافر يتحمل تكاليف النقل البري من المطار في الأردن إلى الجسر و من الاستراحة في أريحا الى محافظته.

كما لفتت الى أن كل من يرغب بالعودة إلى الضفة الغربية عليه أن يتوجه لأحد العناوين التالية لشركتي لاكي تورز وجو باص:

شركة لاكي تورز:

36 عبد الخالق ثروت – وسط البلد – هاتف 23908308

116 شارع النزهة – مصر الجديدة – هاتف 26904770

شركة جو باص هاتف 19567

عبد المنعم رياض-3 شارع الجلاء – ميدان عبد المنعم رياض- وسط القاهرة

مدينة نصر 1 – أمام نادي السكة الحديد عمارات الضباط –الأوتستراد

مدينة نصر2- 228 شارع المخيم الدائم الحي السادس

الإسكندرية- سيدي جابر –خلف محطة سيدي جابر-مول الملتقى- بجوار كارفور اكسبريس سموحة

الغردقة- شارع النصر بجوار مستشفى البحر الأحمر والمطافئ القديمة

الزقازيق- منطقة أبو خليل بجوار محل الموبايلات الأوروبي وشرق الدلتا

المنصورة الرئيسي شارع الجيش أمام المحطة الدولية شرق الدلتا

أسيوط – شارع الهلالي مطلع كوبري الهلالي بجوار نقابة التطبيقيين

كما اكدت السفارة بأنه بعد اكتمال تسجيل أسماء وحجوزات أسماء الراغبين بالسفر عبر العناوين أعلاه ، يتم استكمال الإجراءات اللوجستية ونشر مواعيد الرحلات.

و لفتت السفارة الى أنه نتيجة للأوضاع الراهنة في العالم والناجمة عن تبعات جائحة الكورونا، فإن قرار أبنائنا الطلبة بالمغادرة يجب أن يخضع إلى الدراسة والتروّي والتنسيق مع الجامعة لضمان عدم انقطاعه عن الدراسة نتيجة لصعوبات السفر في ظل إغلاق المجال الجوي في العالم ، وعليه، فإن دولة فلسطين غير مسؤولة عن إعادة الطلبة إلى جامعاتهم في حال فتحت أبوابها للدراسة وستكون هذه مسؤولية الطالب لوحده.