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الشيخ خضر عدنان يدعو لانقاذ الاسرى المرضى

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 17:14 - 31 مايو 2020
فعالية الاسير ابو وعر4 فعالية الاسير ابو وعر4
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دعا القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، الشيخ خضر عدنان ظهر اليوم الأحد لإنقاذ الأسرى المرضى ممن فقدوا أهليتهم الصحية.

و قال عدنان : " إن الاحتلال يتعامل بسادية مع الأسرى المرضى، ويقهرنا باستمرار اعتقالهم وقد فقدوا أهليتهم فلا ينفعون أنفسهم ولا يضرون غيرهم".

وجاء حديث القيادي عدنان في مقابلة على الجزيرة مباشر خلال فعالية إسناد للأسير المريض كمال أبو وعر ظهر اليوم بجنين.

وذكر عدنان برحلة العلاج للأسرى الغير منتهية كما في حالتي الأسيرين معتصم رداد ومنصور موقدة لسنوات طويلة بعيادة سجن الرملة.

وحذر عدنان من ارتقاء الأسير كمال أبو وعر شهيدًا كما سامي أبو دياك والعديد من الأسرى ممن قضوا بالعامين الفائتين.

ورفض عدنان تسمية ما يحصل مع الأسرى إهمالًا طبيًا بل قتل طبي يقف خلفه مخابرات الاحتلال والجسم الطبي الاحتلالي.

ودعا عدنان لتحرير الأسرى المرضى أولًا.

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