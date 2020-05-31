وزيرة الصحة المصرية: نحو 23.500 إصابة بفيروس كورونا بمختلف المحافظات

أكدت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد 31/5/2020 أن إجمالي الإصابة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات بلغ 23449 على مستوى محافظات جمهورية مصر.

وقالت الوزيرة إن نزل الشباب بها 8 آلاف حالة مصابة بكورونا، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت 1000 قافلة طبية متحركة لتوزيع الأدوية علي المصابين في العزل المنزلي، حيث تم توفير 8 ملايين جرعة دوائية للمخالطين للمصابين بكورونا، كما تم توفير 2 مليون جرعة المصابين بالفيروس في العزل المنزلي وتم توفير نصف مليون جرعة دوائية للمصابين بالمستشفيات.

ونوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه سيتم توفير 57 معملا لتحليل pcr بنهاية الأسبوع الجاري بالإضافة إلى 17 معملا تابعة للتعليم العالي، وطالبت بتنزيل تطبيق صحة مصر والذي قام بتنزيله 600 ألف مواطن حتى الآن.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكل أعضاء الفريق الطبي الذين يقومون بدور كبير في معركة مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن الوزارة توسعت في مستشفيات علاج كورونا من 18 مستشفى إلى 376، فيما كشفت أن الوزارة تمتلك 35 ألف سرير.

وتابعت: إننا نعمل بتكامل منذ اللحظة الأولى وبتنسيق في دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

ودعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المتعافين من فيروس كورونا، الذين مر أسبوعان على شفائهم إلى التبرع بالبلازما في مراكز نقل الدم، لمساعدة الحالات الحرجة، مضيفة أننا ما زلنا تستخدم الهيدروكسي كلوركين ونتائجه فعالة وإيجابية في الحالات البسيطة.​