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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مواعيد عمل البنوك المصرية و البورصة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:58 - 31 مايو 2020
البنك المركزي البنك المركزي
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عادت البنوك العاملة في مصر والبورصة بداية من اليوم الأحد، للعمل وفقا لمواعيد ما قبل الإجراءات الاستثنائية التي طبقت في نهاية مارس الماضي والتي خفضت ساعات العمل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي في بيان سابقا له أن البنوك ستفتح أبوابها أمام العملاء اعتبارا من اليوم ابتداء من الساعة 9.30 وحتى 3 عصرًا، فيما ستبدأ مواعيد الموظفين بداية من 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

كما أعلنت البورصة المصرية العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من اليوم، لتكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2.30 ظهرًا، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

وفي 24 مارس الماضي قرر البنك المركزي والبورصة المصرية تقليص ساعات العمل وجلسة التداول لتكون حتى 1.30 ظهرًا بعدما قررت الحكومة فرض حظر التجوال من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا.

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