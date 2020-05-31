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الصحة بغزة: لم يتم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:28 - 31 مايو 2020
كورونا في فلسطين كورونا في فلسطين
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أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاحد 31/5/2020 أنها لم تسجل أي اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

و أوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد العينات التي فحصها للحالات المشتبهة بلغت 9500 عينة، منها 9439 عينة سلبية، و61 عينة إيجابية، شُفي منها 18 حالة وبقيت 42 حالة مصابة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في القطاع.

و تابع بيان الصحة بأنها ما زالت  تتابع حالات العائدين في مراكز الحجر الصحي الخاص، و التي بلغ عددها 1491 حالة لم تظهر عليها أعراض في 13 مركزا، حيث لم تظهر عليهم أعراض المرض، مشيرة إلى أن أعداد العائدين وّزعت عبر معبري رفح جنوب القطاع، وبيت حانون "ايرز" شماله.

 

 

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