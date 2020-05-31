رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2020

أعلن مصدر مسئول من وزارة التربية والتعليم المصرية أن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020 على وشك الظهور، حيث تتبقى مرحلة رصد الدرجات في كشوف الأسماء، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية 1.155.000 طالب وطالبة.

و كانت الاختبارات جرى تقديمها من المنازل عبر أجهزة التابلت التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث كانت فترة امتحانات الطلبة ما بين 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.

وينتظر الطلبة و أولياء الأمور الإعلان الرسمي عن نتيجة تانية، حيث سيتم الاعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020 خلال الأسبوع القادم، وسيكون الاستعلام من خلال كود الطالب أو الرقم القومي.

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