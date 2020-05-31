ما هي غرامة عدم لبس الكمامة في السعودية؟

يتساءل العديد من المواطنين بالسعودية عبر محرك بحث جوجل عن بعض الأسئلة الجديد بشأن ارتداء الكمامة وكيف يتم ذلك وهل عدم لبسها يأتي بغرامة مالية.

و أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن غرامة مالية لم لا يرتدى الكمامة بلغت 1000 ريال سعودي، ولا جدال في الأمر، وفقاً لوزارة الداخلية، وأوضح مصدر موثوق من داخل وزارة الداخلية :” أن العقوبة تشمل أيضاً من يرفض القيام بقياس درجات الحرارة أثناء دخوله أماكن عامة، وعدم الالتزام بأماكن التباعد بين الأشخاص التي خصصتها الوزارة، وتشمل العقوبة أيضاً من يرفض إجراء قياس للحرارة عند ارتفاعها متعمداً، ويتم مضاعفة العقوبة على المخالف المتكرر”.

وفى نفس السياق، كشف مركز الصحة رقم 937 فى السعودية، رداً على أحد التساؤلات من قبل المواطنين حول “هل يكفي التلثم بالشماغ عن الكمامة القماشية؟” ورد حساب المركز عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً:”أن ارتداء الشماغ أو ارتداء النقاب يعد بديلا عن الكمام القماشي بشرط أن يكون النقاب أو الشماغ مكوناً من أكثر من طبقة قماش وأن يغطي منطقة الفم والأنف بشكل محكم الإغلاق عند ارتدائه”.