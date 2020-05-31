وزيرة الصحة: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 627.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الإصابة الجديدة سجلت لسيدة (30 عاما) من بلدة حجة في قلقيلية، وقد انتقلت إليها العدوى من والدها، الذي أعلن عن إصابته سابقاً.

و أشارت الى أن عدد الحالات التي ما تزال نشطة بلغ 99 إصابة، منها 22 إصابة داخل مدينة القدس، وإصابة واحدة في ضواحيها، و21 إصابة في محافظة الخليل، و13 إصابة قي قلقيلية، و42 إصابة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي يبلغ 523 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و212 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و18 حالة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وتابعت أن نسبة الشفاء 83.4% من مجمل الإصابات المسجيلة، فيما بلغ عدد الموجودين في الحجر المنزلي حالياً 22990 موطناً مواطنة.

يذكر أن 8 محافظات لا تزال خالية من أي إصابة نشطة بفيروس كورونا، وهي محافظات: نابلس، طولكرم، رام الله والبيرة، سلفيت، طوباس، أريحا والأغوار، جنين، بيت لحم.