أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 31/5/2020

جاءت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2020، لجميع أعيرة الذهب "عيار 24, 22, 18, 14"، مقابل العملة المحلية "الليرة اللبنانية" و "الدولار الأمريكي" عيار 21 الأوسع انتشارا بمحال الصاغة كما يلي: .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة 84,109 ليرة 55.62 دولار اليوم .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 22 نحو 77,101 ليرة 50.98 دولار .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 63,083 ليرة 41.71 دولار.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة لنحو 49,064 ليرة 32.44 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 588,778 ليرة 389.33 دولار، و أوقية الذهب نحو 2,615,795 ليرة 1,730 دولار، و كيلو الذهب بـ 84,109,149 ليرة 55,617 دولار.