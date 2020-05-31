أسعار الذهب مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 31/5/2020

جاءت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 في سوريا، مقابل العملة المحلية "الليرة السورية" و "الدولار الأمريكي" عيار 21 الأوسع انتشارا بمحال الصاغة على النحو التالي:.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة 28,611 ليرة 55.62 دولار اليوم .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 22 نحو 26,227 ليرة 50.98 دولار .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 21,459 ليرة 41.71 دولار.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة لنحو 16,690 ليرة 32.44 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 200,285 ليرة 389.33 دولار، و أوقية الذهب نحو 889,817 ليرة 1,730 دولار، و كيلو الذهب بـ 28,611,476 ليرة 55,617 دولار.