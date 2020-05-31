لأول في قطاع غزة: جامعة الإسراء تحصل على شهادة الأيزو العالمية

حصلت جامعة الإسراء في قطاع غزة اليوم الأحد 31/5/2020، على شهادة الجودة العالمية ISO 9001 ، لتكون هي الأولى في قطاع غزة والثانية على مستوى الوطن التي تحصل على الشهادة.

وكانت جامعة الإسراء في غزة، قد أعلنت عن انطلاق تطبيق إجراءات الأيزو 9001 في الجامعة، والذي يمثل المواصفات الدولية لتطبيق الجودة، والتي تم إعدادها سابقاً، من منطلق أن خطة الجامعة تهدف للوصول إلى الجودة الشاملة في جميع المجالات، من حيث المباني والاستدامة والبيئة والادارة والأكاديميين والبرامج التعليمية وغيرها لتمكين الجامعة من تحقيق رؤيتها على المستويين المحلي والدولي.

وفي وقت سابق أكد د. عدنان الحجار رئيس الجامعة على أن الجودة لدى الجامعة ثقافة، فسلوك، فممارسة وتطبيق، وهي أمر ثابت ومطلب دائم، للإتقان والعمل الحسن، وأن جودة المخرجات تتحدد بجودة العملية التي أدت إلى إنتاج تلك المخرجات.

وبين أن الجامعة تطمح للوصول إلي رضى الجمهور الداخلي للجامعة ، والجمهور الخارجي المتمثل في المجتمع وسوق العمل.

وتتحدث منظومة الأيزو 9001، عن توثيق لإجراءات وسجلات، وإجراءات للإشراف والمتابعة والفحص الدوري، وإجراءات وقائية وغيرها، بهدف ضمان جودة المخرج.