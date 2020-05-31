التنمية بغزة تعيد فتح دور الحضانات ضمن إجراءات وقائية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الأحد 31/5/2020م عن إعادة فتح دور الحضانات المرخصة في قطاع غزة، وذلك بعد قرار إغلاق دام شهرين بسبب إعلان حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا .

من جانبها أكدت مدير عام الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية منى العجلة أن قرار إعادة فتح دور الحضانات جاء بعد توافق مع وزارة الصحة على الاجراءات والسياسات التي ينبغي اتباعها من أجل ضمان سلامة الأطفال والمربيات.

وبينت العجلة أن طواقم الوزارة المختصة ستقوم بالمتابعة والاشراف المستمر على دور الحضانة من أجل التأكد من التزامها بالإجراءات المطلوبة.

ودعت السيدة منى العجلة جميع أصحاب الحضانات لزيارة مقر الوزارة للتوقيع على تعهد بالالتزام بالإجراءات المنصوص، وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق 31/5/2020م.