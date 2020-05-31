ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

التنمية بغزة تعيد فتح دور الحضانات ضمن إجراءات وقائية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:27 - 31 مايو 2020
حضانة اطفال حضانة اطفال
جوال
مشاركة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الأحد 31/5/2020م عن إعادة فتح دور الحضانات المرخصة في قطاع غزة، وذلك بعد قرار إغلاق دام شهرين بسبب إعلان حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا .

من جانبها أكدت مدير عام الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية منى العجلة أن قرار إعادة فتح دور الحضانات جاء بعد  توافق مع وزارة الصحة على الاجراءات والسياسات التي ينبغي اتباعها من أجل ضمان سلامة الأطفال والمربيات.

وبينت العجلة أن طواقم الوزارة المختصة ستقوم بالمتابعة والاشراف المستمر على دور الحضانة من أجل التأكد من التزامها بالإجراءات المطلوبة.

ودعت السيدة منى العجلة جميع أصحاب الحضانات لزيارة مقر الوزارة للتوقيع على تعهد بالالتزام بالإجراءات  المنصوص، وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق 31/5/2020م.

الأكثر مشاهدة

متعلقات