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فيديو مؤثر .. لحظة دخول المصلين للمسجد الأقصى بالتهليل والتكبير

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:13 - 31 مايو 2020
المسجد الاقصى المسجد الاقصى
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بعد 70 يوماً على الإغلاق من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ، أدى آلاف المصلين من مدينة القدس ومحيطها، اليوم الأحد 31/5/2020، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.

المسجد الاقصى فتح ابوابه في تمام الساعة 3:30 فجراً بعد اغلاق لأكثر من شهرين في إطار الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد ، حيث دخل الآلاف من مختلف الأبواب مكبرين مهللين ابتهاجا بفتح المسجد بعد هذه المدة الطويلة، كذلك فتح جميع المصليات المسقوفة داخل المسجد للصلاة من أجل المساعدة في التباعد الاجتماعي والحد من انتشار الفيروس.

 

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