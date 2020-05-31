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لواء "إسرائيلي" يطالب بالاستعداد لاندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:09 - 31 مايو 2020
انتفاضة الحجارة انتفاضة الحجارة
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طالب ما يسمى برئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط يعكوف عامي درور، صباح اليوم الأحد 31/5/2020، جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بالاستعداد لاندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية".

وقال درور نقلاً عن صحيفة "معاريف": بعد وقف التنسيق الأمني، وعشية ضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية، يجب أن يستعد الجيش لانتفاضة ثالثة بالضفة.

وأكمل: "بعد الإعلان عن ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، الأوضاع ستصبح قابلة للانفجار بالمناطق الفلسطينية، و90% من إحباط العمليات الأمنية بالضفة الغربية، كان بفضل الجيش والشاباك، وبعد وقف التنسيق الأمني، ستكون الأوضاع صعبة بالضفة".

وختم درور بالقول: "على الجيش أن يكون مستعداً لأن يعمل بالضفة الغربية، وفقاً للقرارات السياسية المتعلقة بضم مناطق ومستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية".

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