تحديث تردد قناة MBC DRAMA الجديد على نايل سات وعرب سات 2020

يهتم المواطنين في الوطن العربي بمتابعة قنوات الـmbc ،والبحث على تردد قناة أم بي سي دراما التي أضحت من القنوات المفضلة للمتابعين وخاصة في ظل الحجر المنزلي المستمر في عدد من الدول العربية مع جائحة كورونا 2020 – 1441، لكونها تعرض العديد من البرامج الممتعة، والفقرات الفنية المختلفة، والمسلسلات المسلية.

محركات البحث العالمية بحث المتابعين عن قناة ام بي سي دراما على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات والهوت بيرد.

تردد قناة إم بي سي دراما 2020 نايل سات - تردد MBC Drama عرب سات HD - MBC+ دراما نايل سات 2020 عربسات - الآن استقبل قنوات MBC نايل سات وعرب سات HD :

تردد قناة MBC دراما 2020

معدل الترميز: 27500

التردد: 11470.

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama

تردد قناة إم بي سي دراما 2020 نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11559.

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama

تردد قناة MBC دراما

تردد MBC Drama عرب سات HD

معدل الترميز: 27500

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama

MBC+ دراما نايل سات 2020 عربسات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12284.

القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama

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تردد قناة MBC دراما

الآن استقبل قنوات MBC نايل سات وعرب سات HD

تعرفنا إلى تردد قنوات mbc مسلسلات، حتى تستقبل قناة إم بي سي دراما على الرسيفر الخاص بك، قم أولاً باختيار تردد واحد من الترددات السابق ذكرها في المقال، والتزم بالبيانات المرفقة بالتردد، ثم باستخدام ريموت الرسيفر، اتبع الخطوات التالية، خطوة بخطوة:

طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت

اضغط على زر Menu – القائمة.

سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.

اختر تثبيت – Installation.

الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.

قم باختيار القمر Nile sat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

قم بإدخال التردد السابق ذكره.

اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).

قم بإدخال معدل الترميز (27500).

اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.

قم بعمل حفظ – Save.