« إسرائيل »: المخابرات السعودية تقف خلف إطلاق صواريخ الكاتيوشا من لبنان

‏فلسطين اليوم – القدس المحتلة

ذكرت مصادر إسرائيلية لموقع تيك ديبكا أن منظمة مدعومة من المخابرات السعودية تحمل اسم (الجهاد من أجل غزة) هي المسئولة عن إطلاق صاروخي الكاتيوشا صباح السبت من جنوبي لبنان نحو شمال "إسرائيل".

وحسب المصادر الإسرائيلية فان من يقود المنظمة هم:" فلسطيني وأخر لبناني وضباط آخرين.

وحسب مزاعم المصادر فإن مقاتلي المنظمة الجديدة كانوا يتبعون في الماضي لثلاث منظمات لها علاقة بتنظيم القاعدة هي :( فتح الإسلام ومنظمة جند الإسلام وحزب الناصر) وأن مقاتلي الحركة يحملون الجنسيات الفلسطينية واللبنانية والسورية والعراقية.

وتزعم المصادر الإسرائيلية أن المخابرات السعودية تقوم بتمويل منظمة "الجهاد من أجل غزة" بأموال ضخمة بهدف شراء أسلحة وصواريخ ومواد ناسفة حيث تأمل المخابرات السعودية مع مرور الوقت أن تكبر تلك المنظمة.