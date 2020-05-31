"أمريكا" تبيع ممتلكاتها في "هونغ كونغ".. فما السبب؟

أقدمت الحكومة الامريكية على بيع ممتلكاتها في إحدى المناطق المرموقة في هونغ كونغ وسط توترات بين واشنطن وبكين.

وقالت وكالة "بلومبرغ"، ان قيمة الممتلكات الأمريكية بينها أراض وقصور في منطقة شوسون هيل في جزيرة الجزء الجنوبي من هونغ كونغ، تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

وقال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية في رسالة إلكترونية، إن الحكومة الأمريكية تبيع ممتلكاتها في أحد الأحياء الأكثر رخاء في هونغ كونغ.

وكانت وزارة خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والولايات المتحدة أعلنت في بيان مشترك، أن قرار سلطات جمهورية الصين الشعبية بوضع قانون للأمن القومي لهونغ كونغ يتعارض مع أحكام إعلان الحكم الذاتي للمنطقة الذي وقعته بريطانيا والصين.