"تويتر" يغير لونه للأسود !

غير موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاحد 31/5/2020 ، صورة الطائر الأزرق إلى آخر أسود، مع وضع لون الخلفية سوداء بالكامل، للتعبير عن التضامن مع حقوق السود في الولايات المتحدة، في أعقاب حادثة مقتل المواطن جورج فلويد على يد أفراد من الشرطة

علق "تويتر" عبر التعريف الشخصي للحساب بهاشتاغ "BlackLivesMatter" الداعم لحقوق حياة أفضل للسود

التفاعل يأتي في ظل حرب بين إدارة "تويتر" والرئيس الأمريكي في أعقاب تشكيك الموقع بمصداقية بعض تغريدات ترامب، ما دفع الأخير للتهديد بسن قانون يلغي إعفاء مسؤولية "تويتر" من المخالفات التي يكتبها المستخدمين.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة في ولاية مينيسوتا وولايات أخرى، تنديدا بالسياسات العنصرية، التي أفضت بحسب المحتجين إلى جريمة القتل الوحشية لفلويد.