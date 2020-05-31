مصر تهدد : ارتداء الكمامات أو غرامة 4 آلاف جنية !

دفعت تهديدات الحكومة المصرية بفرض غرامات على المواطنين ، الى ارتفاع حجم الإقبال على شراء الكمامات في مصر مع بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، ‏والخاص بفرض غرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، لعدم ‏ارتداء ‏الكمامة في الاماكن العامة والحكومية و‏وسائل ‏النقل الخاصة والعامة.

محمود السيد موظف في إحدى شركات التجارة في ‏المستلزمات الطبية ، أكد ارتفاع مبيعات الكمامات الطبية بنسبة 90% اليوم بالمقارنة بفترة ما قبل ‏العيد، في الوقت الذي يشهد فيه السوق عرض أقل مقابل ارتفاع ‏في الطلب.‏

تراجع المعروض نتيجة توقف الشركات عن العمل خلال ‏إجازة العيد، بالإضافة إلى عمليات التخزين التي تمّت من قبل ‏البعض، خلال الفترة الماضية، بهدف تعطيش السوق، ورفع ‏الأسعار، مع بدء تنفيذ قرار فرض غرامة على عدم ارتداء ‏الكمامة.‏

ويرى محمد عماد؛ اختصاصي موارد بشرية، أن 50 في المائة من ‏الذين ارتدوا الكمامة كانت دوافعهم هي الخوف من الغرامة.‏

محمد فؤاد، صاحب توكيل لدى شركة قطونيل للملابس ‏والمنسوجات، اكد أن الكمامة المنتجة من قبل الشركة ليست لها ‏مواصفات طبية، وهي للاستخدام الشخصي وليس الطبي، كما ‏هو مدون على المنتج، وسعرها الرسمي 20 جنيهاً.‏

ويعزو ارتفاع مبيعاته بمعدل 50 في المائة بالمقارنة بفترة ما ‏قبل العيد إلى عودة كثير من العمال والموظفين والسائقين ‏لأعمالهم التي تقتضي طبيعتها ارتداء "كمامة"، مشيراً إلى أنه نتيجة الإقبال مع قلة المعروض اضطررنا لعدم ‏بيع أكثر من 3 كمامات للشخص الواحد.‏

وبحسب رأي بعض المشترين، فإنه رغم علمهم بأنها ليست كمامة ‏طبية، إلا أنهم يفضلونها بسبب صلاحيتها للغسيل مرات عدة، ‏على عكس الكمامة الطبية، التي تستعمل في الغالب ليوم واحد ‏فقط. ‏

ويلفت رئيس إحدى محطات السكة الحديد إلى صعوبة تنفيذ ‏قرار منع صعود الركاب للقطارات دون ارتداء كمامة، لعدم ‏توافر العدد الكافي من رجال الأمن، وخاصة في المحطات ‏المفتوحة وغير المحاطة بأسوار.‏