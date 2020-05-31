تردد قناة dmc 2020 "دي ام سي" الجديد

التردد 12124 (h)– تصحيح الخطأ 5/6 – معدل الترميز 27500.

اسم القناة : قناة دي ام سي دراما على النايل سات – التردد 12124 (h) – تصحيح الخطأ 5/6 – معدل الترميز 27500.

تردد قناة dmc sport الجديد دي ام بي سي سبورت 2020 قناة دي ام سي سبورت قناة رياضية على قنوات dmc ، وبرغم أن لها عامان فقط من البث التلفزيوني إلا أنها تحظى بنسبة مشاهدة عالية جداً، ذلك لإذاعتها أكبر المباريات والدوريات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، وإذاعتها للبرامج الرياضية المتنوعة وكذلك إذاعتها للتعليق على المباريات فى برنامج استديو تحليل المباريات التى يقوم بتقديمها المع النجوم من المحللين الرياضين، وسوف نقدم لمحبي الرياضيات المتنوعة ولعشاق كرة القدم نقدم تردد القناة على القمر الصناعى النايل سات.

تردد قناة dmc sport الجديد

اسم القناة : تردد قناة دي ام سي سبورت على النايل سات – التردد 12124 (h)– تصحيح الخطأ 5/6 – معدل الترميز 27500.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12124 (h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة dmc دي ام سي دراما الجديد قناة dmc هى من ضمن مجموعة القنوات دى ام سى وهى تبث المسلسلات الدرامية المصرية والعربية الاخرى كدول الخليج والمسلسلات السورية، ايضاً تبث على شاشاتها المسلسلات الدرامية التركية والهندية المدبلجة للغة العربية، ولا تقتصر على عرض الدراما التليفزيونية فقط بل تبث الأخبار المنوعة .

تردد قناة dmc دي ام سي دراما الجديد

نعرض التردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات.

اسم القناة : قناة دي ام سي دراما على النايل سات – التردد 12124 (h) – تصحيح الخطأ 5/6 – معدل الترميز 27500. القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12124 (h) 27500 أفقي 3/4 معدل الترميز: 27500 التردد: 11450 القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. اسم القناة على الرسيفر: DMC Drama