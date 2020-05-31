لحظة بلحظة: أسعار صرف الليرة السورية في السوق السوداء والبنك المركزي

تعاني أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى في السوق السوداء والبنك المركزي، اليوم الأحد 31/5/2020، من تذبذب في أسعارها خاصةً في ظل إجراءات اتخذتها حكومة النظام للحد من انهيار العملة المحلية.

سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الأحد 31/5/2020

ويتابع السوريون بشغف سعر صرف الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، خاصة مع تعرضها لهزات كبيرة، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالواقع السوري، إلى جانب الأزمات المالية العالمية.2020

يعاني الاقتصاد السوري من انهيار كبير في ظل الأزمة التي يعيشها على مدار 10 سنوات وبذلك أثر الانهيار الاقتصادي والحرب في سوريا والأزمات السياسية المتراكمة على العملة المحلية وعلى سعر الليرة السورية مقابل الدولار وعلى اسعار العملات في سوريا مقابل الليرة السورية وبذلك سيوفر موقع تركيا بالعربي تقرير اقتصادي مفصل عن سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء وذلك حسب الاتي:

أسعار الدولار في سوريا الأحد 31/5/2020مقابل الليرة السورية

بينما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث شهدت البنوك في سوريا حالة من الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واسعار العملات في سوريا.

شراء مبيع الفرق

دولار (USD): 1780 1800

2.17%

يورو (EUR): 1972 1999

1.96%

ليرة تركية (TRY): 260 265

1.85%

جنيه مصري (EGP): 111 114

2.56%

ريال سعودي (SAR): 471 479

2.04%

دينار أردني (JOD): 2511 2548

2.15%

درهم إماراتي (AED): 482 490

2.20%

ريال قطري (QAR): 486 495

1.98%

دينار بحريني (BHD): 4723 4796

2.18%

دينار ليبي (LYD): 1276 1295

2.19%

دينار كويتي (KWD): 5707 5796

2.18%

ريال عماني (OMR): 4619 4691

2.17%

جنيه استرليني (GBP): 2189 2224

2.07%

كرون سويدي (SEK): 186 191

1.55%

دولار كندي (CAD): 1285 1307

2.32%

كرون نرويجي (NOK): 181 186

1.06%

كرون دينماركي (DKK): 262 268

2.19%